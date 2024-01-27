與蔡壁如同坐主桌！柯文哲現身台中感恩餐會 記者狂追問「這題」反應曝光 @ChinaTimes

尾牙事件引關注！蔡壁如現身民眾黨台中餐會 被問柯文哲反應曝 @ChinaTimes

民眾黨感恩餐會陸續舉辦中，27日在彰化市唯愛庭園席開20桌，宴請台中、彰化、南投、雲林、嘉義、 苗栗等6縣市選哲之友會顧問、競選總部顧問等重要幹部，柯文哲與蔡壁如終同框，2人還到會場邊暢聊將近10分鐘，至於聊些什麼，2人均避談。

台灣民眾黨今天在彰化唯愛庭園舉辦年末感恩餐會，蔡壁如大約11點半左右抵達會場，柯文哲則在12點左右抵達，2人前後進入會場，不過在會場中雙方互動冷，直到步出場外要全體大合照時，2人才到一旁暢聊。

而稍早蔡壁如被媒體提問說今天有沒有要跟柯文哲聊什麼，蔡壁如說「需要聊什麼，我們就聊什麼吧」，還提到說有沒有特別想要跟柯文哲說什麼嗎，蔡壁如笑著說沒有吧，有的話應該是「加油吧」。

至於柯文哲則未受訪，下車後直接進入會場，與幹部寒暄，大約1點左右所有人步出餐廳，到外面廣場合影，這時2人才走到一旁寒暄，暢聊約10分鐘，不過對於雙方談些什麼，柯文哲避答，蔡璧如則稱在聊天。

台灣民眾黨今天在彰化唯愛庭園舉辦年末感恩餐會，席開超過 20 桌，宴請台中、彰化、南投、雲林、嘉義、 苗栗等6縣市哲友會顧問、競選總部顧問、重要幹部感恩大家長期的辛勞，柯文哲與蔡璧如同框，2人互動也成為焦點。