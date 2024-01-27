民眾黨感恩餐會陸續舉辦中，27日在彰化市唯愛庭園席開20桌，宴請台中、彰化、南投、雲林、嘉義、 苗栗等6縣市選哲之友會顧問、競選總部顧問等重要幹部，柯文哲與蔡壁如終同框，2人還到會場邊暢聊將近10分鐘，至於聊些什麼，2人均避談。
台灣民眾黨今天在彰化唯愛庭園舉辦年末感恩餐會，蔡壁如大約11點半左右抵達會場，柯文哲則在12點左右抵達，2人前後進入會場，不過在會場中雙方互動冷，直到步出場外要全體大合照時，2人才到一旁暢聊。
而稍早蔡壁如被媒體提問說今天有沒有要跟柯文哲聊什麼，蔡壁如說「需要聊什麼，我們就聊什麼吧」，還提到說有沒有特別想要跟柯文哲說什麼嗎，蔡壁如笑著說沒有吧，有的話應該是「加油吧」。
至於柯文哲則未受訪，下車後直接進入會場，與幹部寒暄，大約1點左右所有人步出餐廳，到外面廣場合影，這時2人才走到一旁寒暄，暢聊約10分鐘，不過對於雙方談些什麼，柯文哲避答，蔡璧如則稱在聊天。
台灣民眾黨今天在彰化唯愛庭園舉辦年末感恩餐會，席開超過 20 桌，宴請台中、彰化、南投、雲林、嘉義、 苗栗等6縣市哲友會顧問、競選總部顧問、重要幹部感恩大家長期的辛勞，柯文哲與蔡璧如同框，2人互動也成為焦點。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。