彰化縣線西鄉沿海路上1棟3層透天民宅今清晨發生火警，消防獲報火速到場搶救，架梯救出2名男童，並破門協助47歲的奶奶逃出。但不幸在1樓客廳發現57歲的爺爺已成焦屍，縣府表示，本案為中低收入戶單親家庭，阿嬤燒傷嚴重仍在加護病房奮鬥，2名孫子被救出無生命危險，已啟動關懷機制介入，提供適切服務。

彰化基督教醫院表示，今晨大約6點多從線西鄉送過來的女性患者，送入彰基時意識不清楚，經緊急插管後有恢復意識，雙腿燒傷面積14％背部跟腹部燒燙傷面積10％雙手面積2％，目前插管治療中；另外2名分別3歲及5歲的小朋友狀況還好，目前在兒童醫院治療中。

彰化縣線西鄉沿海路上1棟3層透天民宅今清晨發生火警，消防獲報火速到場搶救，架梯救出2名男童，並破門協助47歲的奶奶逃出。（本報資料照片）

彰化縣政府表示，本案火警為中低收入戶單親家庭，目前阿嬤於彰基加護病房插管治療，2名小孩輕微嗆無外傷於病房觀察中，羅姓父親也已到醫院處理相關事宜。

災害發生後，縣長第1時間指派社會處全力協助，社工到彰基醫院給予關心協助，關於亡者喪葬及傷者後續醫療、照顧及生活需求，社會處將持續追蹤關懷及連結相關資源，提供適切服務。

但不幸在1樓客廳發現57歲的爺爺已成焦屍。（本報資料照片）

縣府表示，本案為中低收入戶單親家庭，阿嬤燒傷嚴重仍在加護病房奮鬥，2童無大礙，已啟動關懷機制介入，提供適切服務。（本報資料照片）

強調後續將依消防局災害鑑定報告，以及彰化縣災害救助金核發標準申辦災害死亡慰問金與提供協助，社會處將持續關心該戶生活狀況，將盡全力關懷協助，希望家屬可以走出傷痛。