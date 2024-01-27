交通部公路局長陳文瑞表示，第2標文津至西庄路段完工，一口氣從台61線芳苑交流道延伸12公里，能直接連接縣道148。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

交通部公路局辦理「東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程」，27日上午在縣道143與台76路口辦理通車典禮暨健行路跑活動。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

「東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程」文津至西庄路段完工，一早上千鄉親齊聚，以路跑方式歡慶通車。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

交通部公路局辦理「東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程」，共分成4標來打通彰化西南角交通的任督二脈，26日第2標文津至西庄路段完工，一早上千鄉親齊聚，以路跑方式歡慶通車，縣長王惠美也現身，表示為加速中科二林園區招商及爭取二林精密機械園區計畫，希望能盡快全線通車，帶動整體經濟及產業的發展。

交通部公路局辦理「東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程」，27日上午在縣道143與台76路口辦理通車典禮暨健行路跑活動，交通部公路局長陳文瑞、立法委員謝衣鳯、彰化縣長王惠美等人出席。

交通部公路局長陳文瑞表示，第2標文津至西庄路段完工，一口氣從台61線芳苑交流道延伸12公里，能直接連接縣道148，未來第3、4標工程也預計將在明年7月及後年8月完工，通車總長度來到21公里，未來台76線除能通向國3草屯交流道、國1埔鹽交流道外，還會延伸到台61芳苑交流道。期望能帶動二林、芳苑地區的經濟及觀光發展。

王惠美表示，「身體如果要好，血路就要通，經濟如果好，交通就一定要通。」，通車對於彰化西南角意義重大，感謝公路總局大力支持，完善西南角的交通建設，據了解目前3、4標工程進度軍超強，總計畫可望在2026年全線完工通車，相信能有效提升彰化西南角的交通品質，活絡地方經濟，均衡城鄉發展。

立法委員謝衣鳯則說，東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程對於彰化縣西南角十分重要，很高興看到文津至西庄路段通車，未來台76線連接國一、國三及台61線，對於西南角的交通建設及產業發展相當重要，相信完工後會帶動整體經濟及產業的發展。