中捷綠線延長可行性研究核定通過。（台中市政府提供）

行政院日前核定台中捷運藍線綜合規畫，彰化縣長王惠美說，她也希望收到春節禮物，中捷綠線延伸到彰化可行性報告盡速核定。交通部晚間捎來好消息，行政院今（31）日已核定中捷綠線延伸可行性研究、基隆捷運綜合規畫。

交通部指出，中捷綠線烏日文心北屯延伸總經費355.91億元，其中用地費13.59億元、自償性經費90.22億元，以及非自償性經費252.10億元，其中中央分擔182.78億元、台中市政府及彰化縣政府分擔69.32億元。

交通部表示，該計畫後續可銜接規劃中之捷運彰化鹿港線節點；往北延伸至大坑，有助於大坑風景區觀光人潮輸運。通車後服務台中市大坑地區、彰化市及擴大彰東都市計畫當地民眾往返台中都會區，搭配地區公車完善大眾運輸整體路網、加強可及性，亦可促進中彰區域都市發展，行政院表示宜加速推動。

交通部表示，因涉及擴大彰東都市計畫案，行政院也請彰化縣政府後續加速辦理該都市計畫案相關事宜，台中市政府將接續辦理綜合規劃作業，應再研議提升運量相關配套措施、妥適因應相關財務風險、票價調整合理假設及財務效益合理估算。

至於基隆捷運，交通部指出，基捷路線以台鐵八堵站為端點，往南至南港站，橫跨台北市、新北市、基隆市，提供民眾通勤生活密集往來，有助於基隆河谷廊帶未來發展，並分擔台鐵旅客運輸，增加台鐵東部幹線運輸量能，符合發展大眾軌道運輸政策，後續將由建設及營運主管機關新北市政府依所訂目標如期如質完工通車。

交通部指出，基捷計畫總經費696.89億元，中央分擔519.98億元，北市府分擔57.54億、新北市府分擔71.44億元、基隆市府分擔47.92億元。行政院已核示相關經費分擔原則，用地費由各轄區地方政府負擔，工程經費除中央補助可行性研究階段南港至八堵建設經費85.07億元外，其餘參酌中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法之大眾捷運系統規劃及建設計畫最高補助比例補助地方政府。

交通部表示，請基隆市政府成立捷運發展基金，推動各場站聯合開發及車站整體開發區，並提早推動都市計畫擬定，增加未來土地開發效益，降低市府財政負擔。至於盈虧及資產持有等議題，則由新北市、北市、基隆市政府共同協調研議，於完工前3年完成確認。