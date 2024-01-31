繼中捷藍線後，行政院1月31日再宣布核定台中捷運綠線延伸大坑、彰化的可行性研究，市長盧秀燕對此感謝中央回應中部民眾長久期盼的心聲。（台中市府提供／林欣儀台中傳真）

繼台中捷運藍線綜合規畫、台鐵海線雙軌可行性研究獲核定後，趕在1月最後一天，行政院31日再度宣布核定中捷綠線延伸大坑、彰化可行性研究，台中市長盧秀燕對此感謝中央回應中部民眾長久期盼的心聲，市府將接續啟動相關規畫作業，盼帶動大坑地區及烏日、彰化共同生活圈發展。

台中捷運綠線於2021年4月通車，規畫從舊社站沿松竹路向北延伸至大坑經補庫附近，長度約2.49公里，沿途設置2座車站；向南則從高鐵台中站行經烏日高鐵特定區、跨越烏溪延伸至彰化，長約6.59公里，沿途設置5座車站，終點將與彰化鐵路高架化金馬站採取共站設計，總經費355.91億元。

在台中捷運藍線綜合規畫獲核定後，彰化縣長王惠美也向中央喊話，呼籲盡速核定中捷綠線延伸案，現在終於獲得好消息。台中市交通局長葉昭甫表示，綠線延伸納入前瞻軌道建設繼畫，中央已編列特別預算182.78億元，台中市府也編列配合款105.98億元，相關作業將於可行性研究核定後啟動規劃，預計綜合規畫獲行政院核定後9年完工通車。

葉昭甫指出，在中捷藍線獲核定後，許多民眾也紛紛關切綠線延伸案，他特別感謝中央緊接著核定，完成綠線最後一哩路，讓中部地區的重大交通建設得以持續推進；未來綠線延伸通車後，將可服務大坑、彰化地區民眾往返台中都會區，並與公車等大眾運輸搭配，形成完善路網，帶動中彰地區發展。

葉昭甫強調，台中捷運綠線通車至今2年多，民眾搭乘情況踴躍，近來運量更屢創新高，去年12月日均運量已突破4萬4000人次，未來若延伸大坑、彰化，將達到平日通勤、假日休閒的雙重效益，市府會全力以赴加速辦理後續規畫作業，打造「捷運大台中」的宜居城市。