農曆春節將至，台中市政府台中市數位治理局2日起在台中市政府官網開設「春節連假服務專區」，整合市府及中央相關春節措施及服務資訊，包括交通疏運、活動、服務、觀光旅遊等資訊，方便民眾利用中市府官網或「台中通」APP查詢，一手掌握連假各項資訊。

數位局長林谷隆表示，農曆春節是國人最重視的節日，在放假期間仍有許多市府員工在崗位上服務，數位局集合相關服務資訊在網路上，為民眾查詢提供便捷服務。

數位局表示，台中市政府在春節期間提供多項不打烊服務與旅遊活動，因此數位局彙整相關資訊，建置「春節連假服務專區」，包括有交通、活動、服務、旅遊、宣導及公告、1999一碼通等6大單元，提供年貨採購、假期出遊、觀光走春、走春市集及垃圾清運時間資訊，還有交通路況、國道交通疏導措施、高速公路即時路況提供民眾一站式查詢。

台中市長盧秀燕將於初一初二發放小紅包，歡迎大家踴躍到台中旅遊走春，也希望市民朋友多多透過市府「春節連假服務專區」或安裝「台中通」APP進入「春節連假服務專區」查詢各項服務資訊，除了輕鬆歡度農曆春節假期之外，後續「台中龍賀」中台灣元宵燈會與東勢新丁粄節也盼與市民共度美好時光。