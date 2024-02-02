經貿段6、8地號即日起公告招商。圖/台中市政府提供

台中市水湳經貿園區各項重大建設陸續完工啟用，區域發展前景備受矚目。市經濟發展局表示，位於園區北側精華地帶的西屯區經貿段6、8地號，區位及開發條件俱佳，將引進國際級旅館及複合式百貨商場，2月1日起公告招商，期間至5月30日下午5時止，歡迎企業踴躍投資。

經發局長張峯源表示，西屯區經貿段6、8地號，合計占地約3.86公頃，坐落水湳經貿園區第二種經貿專用區，緊鄰台中國際會展中心及水湳轉運中心，擁有建蔽率80%、容積率500%高使用強度，採設定地上權70年方式招商，除可開發國際級旅館及複合式百貨商場外，也可做為公共事業設施、文教設施、會展產業、金融保險產業、運輸服務業及休閒服務業等使用，土地使用彈性極佳，適合大面積開發案，更提供企業聯盟投資選項，歡迎企業儘早插旗投資。

張峯源指出，水湳經貿園區是台中最具發展前景的區域，擁高綠覆率的中央公園貫穿其中，周邊緊鄰逢甲商圈、就業人口超過5萬的中部科學園區，距離台積電僅30分鐘路程，更被逢甲大學、僑光科大及中國醫藥學院等大學城所環繞。市府以國際級重大建設先行，帶動民間投資，隨著會展中心、綠美圖、轉運中心的建設進程，完整展現此區產業、藝文及交通的優勢，近期更是市府大型節慶活動首選，未來水湳觀光旅遊與消費需求將迅速攀升，極具商業發展潛力。

張峯源補充，位於招商地塊西側的台中國際會展中心，工程進度已超過90%，目標明年開幕啟用，未來預計每年將有40檔以上展覽在此舉辦，吸引國內外買主到訪觀展，創造的觀光、交通、住宿等會展商機相當可觀，與6、8地號具備的觀光遊憩機能相輔相成，未來絕對是商家必爭之地。

經發局指出，近期由市府都發局辦理的都市計畫通盤檢討案，針對 6、8地號兩街廓所夾的「道路用地兼供經貿服務設施使用」，得與兩街廓整併開發，其地下層適用經貿二容許使用組別，得免計容積，賦予區域開發更大的商業規劃彈性；此外，這次通檢也納入立體連通留設規定，讓未來從基地連結至台中國際會展中心及水湳轉運中心的立體通廊，適用立體連通設施獎勵，串接龐大的觀展及轉運人流，打造更具前瞻性的都市人本環境。

經發局說明，投資人可至「台中市政府經濟發展局網際網路首頁/公告訊息/租賃、出售、促參案等招標公告專區」( https://www.economic.taichung.gov.tw/2560717/post )下載招商文件，另如有任何疑問，可於上班時間週一至週五上午8時至12時、下午1時至5時，洽詢諮詢窗口陳先生04-22289111分機31116。