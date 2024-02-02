台灣農業近來面臨缺工問題，彰化縣政府今天邀請農業資材業者在花壇鄉農田舉辦田間示範觀摩，出動被喻為「大怪獸」的自走式肥料撒布搬運車，施撒有機質肥料，可有效取代人力施肥，對改善農業缺工問題有如及時雨。

再過兩天就是立春，又是一期稻作的春耕期，這場田間示範選在花壇鄉花秀路旁農田舉行，操作員將自走式肥料撒布搬運車開進田間，沿途從車尾噴出深咖啡色肥料細粒， 1公頃農地施肥30分鐘搞定。

「哇！」花壇農會理事長陳榮和指出，不少農民今天都是首次看到「大怪獸」，這輛撒布車若能讓農民用得成功，農會將建議縣府補助每鄉鎮市1台，除可改善農業缺工問題，撒布車使用家禽排泄物製成的有機肥料，也解決家禽排泄物的去化問題。

彰化縣政府農業處長邱奕志表示，農村人力老化問題嚴重，平均從農年齡約為63歲，老農若都要靠人力來施肥，不僅效率慢，而且非常費力費時，透過機械化耕作，可節省人力，更重要的是，可幫助農民快速地均勻施肥，提高田間作業效率。

彰縣府期盼未來能搭配農糧署輔導代施隊推廣機械化施肥，畢竟不太可能要農民為施肥而購買像撒布車這樣的大型機械設備，農民有要施肥，打電話連繫代施隊，透過代施，省工又省時。

農民認為，如果農田不夠大，可能得與鄰田一起找代施隊，分擔費用；另外，有機質肥料味道較重，也需克服。

彰縣府指出，農友可多施用品牌推薦名單的國產有機質肥料，除可以申請補助，減少負擔，檢驗合格的有機質肥料不會有令人不舒服的味道，更可提升農作物品質、肥分，避免農地因使用化學肥料或生雞糞導致土壤劣化或有蟲卵、病原菌等衛生問題，環保並兼顧農業生態。