副縣長李文良代(前排左六)前往致贈慰問品及慰問金外，並期勉強化「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」等3大工作主軸，確保所有鄉親都能平安歡度春節。(圖／金門縣警局提供)

金門地區「2024年加強重要節日安全維護工作」於昨(1)日晚間22時正式啟動，將持續至2月15日24時結束，為期15天；副縣長李文良代表縣長陳福海在縣警局長陳錦文等人陪同下，特別於專案工作首日前往金城分局慰勉基層員警及協勤民力之辛勞，除致贈慰問品及慰問金外，並期勉強化「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」等3大工作主軸，確保所有鄉親都能平安歡度春節。

李文良表示，警力有限，民力無窮！對縣警局於專案期間動員所有警力，並結合義警、義交、民防、守望相助隊等民力，不畏寒冷，犧牲假期，堅守崗位，全力投入治安及交通維護工作，表達敬意與謝意；也期勉縣警局與各相關局處密切協調合作，隨時提高警覺，注意執勤的安全、服務態度與執勤技巧，讓民眾感受到警察同仁與協勤民力優質的服務，過個平安、快樂、順遂的好年。

縣警局指出，今年的重點節日安全維護工作規畫以「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」為3大工作主軸，並將維護金融機構安全、反毒、打詐、交通疏導管制、取締重大違規等列入重點項目，另提供護鈔、協尋失蹤人口返家團圓及協助弱勢家庭紓困等多項便民服務措施。

縣警局也提醒民眾，春節假期民眾外出旅遊、返鄉團圓或採購年貨之際，各賣場或機場、碼頭等處所將湧入人潮；另畜試所、水試所、農試所及林務所等單位春節期間亦舉辦一系列迎春活動，請民眾外出時多注意交通與自身安全，快快樂樂出門、平平安安回家，喜迎新年。