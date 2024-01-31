今年春節連續假期共7天，桃園市警察局交通警察大隊大隊長鄭文銘依據歷年經驗推估交通尖峰時段為除夕前2天，也就是2月7、8日，屆時高速公路各交流道、桃園、中壢火車站、高鐵桃園站等各旅運處所周邊可能湧現大量車潮，將加強交通疏導，並推出替代道路，呼籲民眾使用，避免塞車。另龜山警方也對於壽山巖觀音寺推出相關管制措施，

其中警察規畫替代道路

一、龍潭、大溪地區替代道路

(一)大溪老街南、北向替代道路：

1、北向：

(1)大溪老街→台3線→往三鶯交流道。

(2) 大溪武嶺橋西離場北上往三峽替代道路：

往三鶯交流道：武嶺橋西→大鶯路→大鶯路60巷→大鶯路60巷89弄(河堤旁道路)→中庄調整池觀景台→中庄調整池管理中心→大嵙崁親水園區→鶯歌→環河路→三鶯交流道。

2、南向：大溪老街→康莊路→台4線→台3乙線→台3線→往關西方向。

(二)角板山公園、溪口吊橋替代道路：

1、三峽、鶯歌方向：台7乙線→台7線→中正路→角板山公園。

2、新竹方向：118縣道(羅馬公路)→台7線→中正路→角板山公園。

二、南來北往的朋友

(一)除了國道1、3號，還有台61快速公路可經海線往南。

(二)國道壅塞時的替代道路-省道系統：

1、台1線(新北市新莊區至新竹縣湖口鄉，行經桃園各主要都會區) 。

2、台3線(新北市三峽區至新竹縣關西鎮，山線)。

3、台4線(桃園市大園區至大溪區，行經桃園各主要都會區)。

4、台31線(桃園市蘆竹區至新竹縣湖口鄉，沿高鐵路線郊區)。

5、台61線(新北市林口區至新竹縣新豐鄉，海線)。

(三)今年桃園市各交流道均無實施高乘載管制。

(四)平鎮系統交流道南向匝道封閉3天：

2月10至12日(大年初一至初三) 5至12時，國道1號平鎮系統交流道南下入口匝道封閉，請用路人改道由鄰近交流道(幼獅、內壢)進出國道1號。

鄭文銘呼籲「新春重道安，用路好平安」，為維護新春交通順暢與平安，桃園市政府警察局治安、交通工作不放假，春節期間將加強取締酒後駕車、闖紅燈、嚴重超速等重點違規行為，請用路人共同遵守交通法規。

此外龜山警分局對於轄區3級古蹟壽山巖觀音寺在春節期間信徒、遊客大量人、車潮湧現，呼籲民眾儘量搭乘大眾運輸工具、騎機車前往，協調廟方在萬壽路二段沿線設置大型指引牌、電子看板讓民眾充分了解道路交通狀況，設置多處大型停車場，規劃員警、協勤民力（守望相助、義交）在重要路口交通疏導及管制措施，萬壽路進行分流疏導、截流管制等作為，紓解可能之交通壅塞狀。