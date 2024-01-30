農曆春節即將到了，為了因應春節期間暴增的車流，交通部公路局30日上午針對基隆地區的連假疏運及改道措施做出說明。台北市區監理所長江澍人表示，春節連假期間，已經協調上千班次基隆往返大台北地區的國道客運，將視人潮機動增加班次。

由於基隆市在北北基生活圈中，民眾不管是前往西部各縣市或是宜花東地區，都需要到台北市轉乘大眾運輸工具。為此，江澍人表示，公路局已經透過協調，基隆往返大台北地區的16條主要國道客運路線，在春節連假期間每日最多可發出1000餘班次疏運旅客，並視候車人潮機動增加班次。

另外，公路局也協調多家業者實施 88條國道客地區，享平日票價或原票價85折優惠。另外亦提供在地轉乘優惠，包括搭乘國道客運、台鐵及高鐵後10小時內使用電子票證轉乘在地客運均可享有基本里程（或一段票）免費優惠。

另外，新北市的水金九地區在連假期間往往會吸引很多民眾前往遊玩。為了因應春節連假期間可能暴增的遊客，台北市區監理所也協調基隆客運1062「台北-金瓜石」國道客運路線加密班次，並加派班車於九份9號停車場及水湳洞停車場待命，機動接駁。

另外，基隆往返北海岸的萬里、金山地區，在連假期間也常常大塞車，台北市區監理所表示，因為野柳地質公園等地一直都是熱門走春景點，預估初一到初四每日上午10時至晚間9時，都容易發生塞車現象。

另外北部民眾由宜蘭北返時，常選擇台2線為國5替代路線，歷次連假後期的收假車潮常造成福隆路段壅塞，建議善加利用台9線北宜公路為國道5號替代路線，亦是不錯選擇，提前避開國道及台2線福隆壅塞路段。