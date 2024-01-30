春節前赴澎湖慰勉 蔡英文：持續擴大對國軍的支持（杜宜諳攝）

春節前赴澎湖慰勉 蔡英文：持續擴大對國軍的支持（杜宜諳攝）

春節將至，蔡英文總統今赴澎湖慰勉國軍，視察「海軍馬公後勤支援指揮部」設備維護狀況，也主持「五德營區完工啟用典禮」，同時視察國軍應對無人機和機步戰鬥隊作戰操演。蔡英文致詞時提及，今年國防預算創歷史新高，未來政府會持續擴大對國軍的支持。

蔡英文今與國防部長邱國正、國安局秘書長顧立雄前往澎湖部隊視察，第一站來到「海軍馬公後勤支援指揮部」，視察定海營區的海軍造船廠的內燃機工廠，隨後則為任內推動的興安專案，國軍外、離島地區第1個新建完工的營級部隊駐用營區「五德營區」剪綵。

蔡英文總統今赴澎湖慰勉國軍，視察「海軍馬公後勤支援指揮部」設備維護狀況，也主持「五德營區完工啟用典禮」，同時視察國軍應對無人機和機步戰鬥隊作戰操演。（蔡雯如攝）

蔡英文總統今赴澎湖慰勉國軍，視察「海軍馬公後勤支援指揮部」設備維護狀況，也主持「五德營區完工啟用典禮」，同時視察國軍應對無人機和機步戰鬥隊作戰操演。（蔡雯如攝）

由於台海情勢日益緊張，澎湖戰略地位也顯得重要，五德營區展示機步戰鬥隊戰力，現場模擬對岸執行軍演，以無人機偵蒐，以及敵人滲透突襲五德舊機場的狀況，我軍透過電子戰攻防，使無人機蒐資失效，另有戰車火力掩護、模擬人員受傷救援等模擬型態。

蔡英文隨後赴國軍餐廳，頒發加菜金，她表示，她今日巡視陸海空營區，包含澎防部機械化步兵營、海軍馬公後勤支援指揮部以及空軍第七雷達中隊，了解國軍勤務，這些年來，政府持續推動國防改革，打造更精實、更現代化的國軍。

春節前赴澎湖慰勉 蔡英文：持續擴大對國軍的支持（杜宜諳攝）

春節前赴澎湖慰勉 蔡英文：持續擴大對國軍的支持（杜宜諳攝）

蔡英文也提到「興安專案」，她強調，政府加速整建各地的老舊營舍，目前已經執行102案，接下來在各營區還有更多的興安專案工程會陸續完工。

針對國防預算，蔡英文說，今年預算達到歷史新高6007億，不僅代表政府對國軍的重視，也是對國軍照顧的承諾，未來政府也會持續擴大對國軍的支持。