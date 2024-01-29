朝鮮領導人金正恩親自監督了名為「Pulhwasal-3-31」的飛彈測試。該飛彈與北韓上周部分試射的戰略巡航飛彈相同。

北韓官媒朝中社(KCNA)以及官方報紙《勞動新聞》(Rodong Sinmun)說，這兩枚導彈飛越北韓東海岸附近海域，飛行時間分別為7421秒7445秒，並擊中一個未指名的島嶼目標，這顯示導彈的飛行時間已超過兩小時。

朝中社指出，金正恩說此次試射取得成功，對於建設強大海軍的軍隊現代化計畫，具有戰略意義。

南韓軍方在周日說，北韓在海岸附近發射多枚巡航導彈。軍方並在周一說，北韓稱的飛行時間誇大其詞，並稱南韓有即時追蹤該飛彈，但是淡化了導彈由固體燃料推動的可能性。

北韓在上周說，正在測試一種新型戰略巡航導彈，並暗示這種導彈的設計目的是要搭載核子彈頭，但當時並未提及這種導彈是要從潛水艇發射的。

北韓的巡航飛彈通常爭議較小，而且沒有被聯合國安理會明確禁止。但分析人士說，中程巡航飛彈的威脅不下於導彈，而且對北韓來說是重要軍事能力。

朝中社也說，金正恩單獨視察了一艘核子潛艦的建造情形，並討論了其它新型軍艦的建造情形。

北韓去年下水了所謂的第一艘作戰攻擊潛艇。分析人士稱，這艘潛艇似乎是現有潛艇的改進型，可能旨在攜帶彈道飛彈和巡航飛彈。武器專家則對這種潛艦的實際用途表示懷疑，認為柴油推進裝置會產生噪音，而且射程有限。