韓軍消息人士28日透露，軍方原考慮2月在兩韓陸地緩衝區實施炮兵射擊演習，但最終決定暫不再根據兩韓《九一九軍事協議》劃定的陸地緩衝區實施訓練。

據《韓聯社》報導，有分析認為，韓軍宣布將立即重啟在緩衝區地炮兵射擊和機動演習，但又進入「謹慎模式」，這可能是擔憂若重啟訓練可能會給北韓挑釁提供藉口。

北韓1月5日至7日在西部海域緩衝區實施炮擊，違反《九一九軍事協議》。韓軍隨後回應稱，敵對行為禁區不再存在，並表示將在海陸緩衝區重啟訓練。

雖然北韓去年11月宣布廢除《九一九軍事協議》，今年年初在海上緩衝區實施炮擊，但目前尚未在陸地緩衝區進行挑釁。

北韓軍隊尚未在軍事分界線（MDL）5公里內陸地緩衝區實施炮兵射擊及連隊級以上部隊的機動演習。每當北韓有所舉動時，如宣布撕毀《九一九軍事協議》之後修復最前沿哨所（GP）、在共同警備區（JSA）部署警戒兵力、在西海北方界限（NLL）實施炮擊，韓軍均根據「行動對行動」原則採取相應措施。

考慮到以上情況，軍方高層人士稱，韓軍可隨時重啟在陸地緩衝區的訓練，但短期內將遵循「行動對行動」的原則，韓軍是否會在陸上緩衝區內重啟訓練取決於北韓挑釁程度。