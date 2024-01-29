廖姓男子元旦時到南鯤鯓代天府縱火犯案後，又在回程時多次持石頭丟擲破壞路邊的光電板。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

染毒就此下場！廖姓男子8年前因吸毒遭免除警職，元旦時從屏東內埔騎車到台南市北門區南鯤鯓代天府拜拜，竟放火燒毀廟內神帳，騎車回程時又沿路丟石頭破壞路邊的光電板，警方近日將他拘提到案，他疑似剛吸食毒品神智不清，竟向警稱「蔡英文同意的」。遭依公共危險與毀損罪移送台南地檢署偵辦。

44歲廖男8年前在北部擔任警職時遭查出吸毒免職，回到屏東內埔老家，4年多前又遭屏東警方查獲持有毒品，他元旦當天從屏東騎車大老遠到南鯤鯓代天府拜拜，「順便」持打火機點燃神明供桌前價值約2萬元的神帳，見神帳起火隨即離去，幸好他前腳剛走，廟公後腳趕到即時發現，趕緊熄滅，否則後果不堪設想。

廖男騎車回程時，見到路邊一片光電場，又拿路邊10幾塊石頭朝光電場丟擲，約10塊光電板因此遭破壞凹凸不平。廟方與光電場業者皆報案。警方調閱監視器資料，過濾後掌握廖男身分。

警方先致電廖男詢問作案動機，當時廖男疑似剛吸毒後神智不清，竟供稱「蔡英文同意的」拒絕到案，警方近日持台南地檢署核發的拘票，將他拘提歸案。同時發現他曾是警察身分，嘆吸毒害人不淺。

南鯤鯓代天府是全台王爺總廟，過年期間香火鼎盛，香客絡繹不絕，警方認為廖男廟內縱火行為惡劣，令「人神共憤」，將他依照公共危險與毀損罪移送台南地檢署偵辦。

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