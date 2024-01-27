南投縣鹿谷鄉「1人郵局」清水郵局，昨天（26日）遭黃姓嫌犯持柴刀及汽油桶闖入搶劫，郵局經理強力反抗，黃未得逞，竟縱火後駕賓士車逃逸，案發2小時後，嫌犯在日月潭落網，警方訊後依強盜、縱火等罪嫌將黃男移送，檢方昨夜聲請羈押，南投地院今裁定羈押。

清水郵局位置偏遠，平時只有1名劉姓經理、1名臨時雇員，43歲黃嫌疑因投資股票失利，欠債200多萬元，加上賓士車還有150萬元車貸要繳因而鎖定該郵局，昨持柴刀闖入郵局，當時正在整理包裹的劉姓經理極力反抗，並趁機按下報案鈴，掙脫過程劉姓經理被黃嫌持刀畫傷頭部、砍傷右後背。

黃嫌未得逞，擔心事跡敗露，竟拿出寶特瓶潑灑汽油並點火，企圖縱火燒毀郵局監視器滅證，隨即駕駛賓士車逃逸，過程遭郵局外熱心民眾持手機錄影。

竹山警分局經調閱監視器，以車追人，最後在魚池鄉日月潭九龍口順利將黃嫌緝捕歸案。南投地檢署昨晚依強盜、放火罪聲請羈押，唯黃嫌拒絕夜間偵訊，南投地院今天上午開羈押庭，也做出羈押黃嫌的裁定。