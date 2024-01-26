南投縣一名43歲黃姓男子疑似投資失利，今（26）日持開山刀前往鹿谷清水郵局縱火搶劫，見罪行未遂，隨即坐上賓士火速逃逸。目擊民眾拍下黃嫌身影、座車及逃逸方向，警方再輔以監視系統，迅速掌握黃嫌逃逸方向，最後於日月潭九龍口將其逮捕歸案，不過根據後續消息指出，其中破案關鍵，竟是一群老人。
警方指出，涉案黃姓男子日前疑似投資失利，由於他認為清水郵局位置偏遠，另考量平時僅有1名劉姓經理、1名臨時雇員，於是今天上午趁著經理理貨之際，持開山刀行搶。期間，黃男擔心因此被通緝逮捕，竟點燃汽油彈，企圖燒毀郵局監視器系統，未料短短2小時內旋即落網。
據了解，郵局一旁為老人活動中心，案發時，有老人出來查探火勢。目睹事件經過的這名老人，隨即掏出手機全程錄影，成功捕獲犯嫌黃男的身影、座車及逃逸方向，並成為警方破案的關鍵因素。
對此，警方再輔以監視系統，迅速掌握黃嫌逃逸方向，最後於日月潭九龍口將其逮捕歸案，至於其詳細動機，仍待進一步調查釐清。
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