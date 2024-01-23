Ella在新歌MV邀來陳意涵合作演出，互相飆戲。（勁樺娛樂提供）

陳嘉樺（Ella）近日推出新單曲〈南方的月亮〉，MV邀來曾一起在《乘風2023》建立深厚情感的陳意涵，姊妹情深的2人私下熟識，這次受邀拍攝時陳意涵更是一口答應演出，2人雖熟識卻是首度在戲劇上合作。

故事以春節圍爐為時間背景，人們紛紛踏上回鄉的旅程，迎接一年一度的團聚時刻。然而，在歡慶氛圍中，仍有許多人為了生活而持續努力奮鬥，歡笑與淚水同時存在。Ella在劇中飾演加油站員工，陳意涵則飾演一位媽媽，卻為了要照顧家庭走投無路，最後只能鋌而走險去當搶匪搶加油站、超商，看似刺激危險的劇情，最後卻翻轉成溫暖結局 Ella表示這個作品希望在送上祝福的同時，也能帶給人們更多安慰。

MV中Ella在川流不息的車潮中，目送人們安穩回家，擔任那位在你我身邊加油打氣、提供力量的陪伴者，而意涵也精準演繹出生活的艱難與不容易，雙女主透過動人演技，共同刻劃出對家的思念、彼此療癒祝福。Ella稱讚好友精湛演技：「這次MV劇情很重、戲又要很好，身邊朋友裡最佳人選就是陳意涵了。」

這次劇情涉及搶劫，Ella 拍攝空檔開啟冷笑話模式，提問大家「什麼時候適合做壞事？」揭曉答案為「中午，因為早晚會有報應」逗得片場大家笑開懷；陳意涵展現戲劇專業，其中一場哭戲更是她更是瞬間秒落淚，用悲傷情緒詮釋了屬於角色的悲哀難為之處。

陳意涵對於這次拍攝非常投入，直呼：「光看故事腳本就很想哭。」希望作品的呈現可以讓大家更喜歡這首歌。Ella也獻上祝福：「很多人北漂、離家追隨夢想，我自己也是南方的孩子，希望這首歌在過年給大家溫暖力量，好好回家、平平安安過好年。」