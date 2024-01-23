●LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby在談到超級財報周即將登場時表示，這波巨型科技股的推升力量能否延續下去，財報和財測至關重要。

●Northwestern Mutual Wealth Management Company股票首席投資組合經理Matt Stucky表示，基於我們今年這頭幾周以來所看到的表現，現在股市相當有信心，這很合理。

●花旗表示，儘管標普500指數創新高，帶動本益比漲破20倍，但這是「科技七雄」造成的錯覺，其實美股並不沒有它看起來那樣昂貴，如果將標普500指數所有成份股以同等加權計算，在排除這些科技巨頭後，所得出的本益比約為16倍，比該指數的標準估值還低約17%。

●債券天王葛洛斯（Bill Gross）表示，聯準會現在就應該停止縮表，並在未來6到12個月內開始降息，以避免美國經濟陷入衰退。

●今年初以來的各項經濟數據強化了市場對於美國經濟將實現軟著陸的共識，但歐洲對沖基金Brevan Howard首席經濟學家暨研究部門主管Jason Cummins警告這種觀點「大錯特錯」，因為美國的就業市場已急速放緩，而貨幣政策處於極具限制性的水準，在這雙重因素影響下，經濟勢必將迎來新一輪的衰退。他認為聯準會嚴重高估通膨的持久性，導致其政策緊縮已處於危險狀態。