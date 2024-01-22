甄子丹的愛女甄濟如去年正式出道後，接連推出親自譜曲填詞的〈idk〉、〈tbh〉，2024年開春再推出全新英文單曲〈Forever 19〉，唱出內心的自己，訴說她走進成人世界的不安與祈願。

甄濟如回憶踏入18歲的時候：「那年的生日印象十分深刻，因為那時候我和父母正在隔離中，但我們舉行了簡單的迷你生日會，也是一個很愉快及難忘的經歷！」那時候的她，除了面對一些困境，還要面對踏入成年人世界的不安與惶恐。她解釋道：「 因為我由青少年到成人的這個階段感到有些迷惘及不知所措，加上我的母親、姨姨、還有外婆，她們很喜歡分享自己18至20歲這個年紀經歷過的一些故事，因為這個緣故令我對於踏入這個年紀感到有點壓力及焦慮，OMG，我真的不敢相信竟然這麼快就要面對這個大人的世界了。」

然而，甄濟如認為聽了這麼多故事，不如親身去經歷，因此為了想記錄自己的想法，她決意要創作〈Forever 19〉這首歌，幻想走進成人世界的自己會變成怎樣。「成年之前我未懂得如何透過此歌表達出我的感覺，直至憑著自己的真正感受和創作靈感，而這個作品正反映了我真正的想法」。

不少年輕人都急於要長大，成年後趕著要獨立自主，但甄濟如卻享受與家人在一起的時光，她說：「我是摩羯座的，身為一名音樂人，我很喜愛獨處的時間亦享受能夠自由創作的感覺！但我和家人相處融洽，所以我暫時不會獨自生活，希望能夠有多些時間陪伴在家人的身旁。」