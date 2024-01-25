2019年7月，京都動畫縱火殺人案造成36人死亡、32人受傷。被指控犯下謀殺等5項罪行的被告青葉真司本週四（25）在京都地方法院量刑聽證會，法官認定青葉真司犯案當下具有判斷事物的刑事責任能力，因此宣判青葉真司死刑。

據《京都新聞》25日報導，量刑聚焦在青葉真司犯案時是否具有刑事責任能力，審判長増田啓祐在判決理由中指出：「當時的青葉被告既非心神喪失，也不是處於心神耗弱的狀態。」

他認定青葉真司具備刑事責任能力，審判長指出被告存在誇大的自尊心，並在事情不順心時變得攻擊性，還知道使用汽油進行縱火的犯罪手段，他認為：「這凸顯出被告的思考方式和知識，幾乎沒有受到『妄想』的影響。」

這起縱火事件是日本平成時代以來最多受害者的事件，在先前的審判中，青葉真司聲稱自己的小說曾參加京都動畫的比賽但未獲選，並指控京都動畫「抄襲了他的點子」作為犯案動機，他還宣稱落選和抄襲是一個叫做「幕後人物」（闇の人物）指示。

檢方指出，這是因為錯誤的仇恨所導致的報復，並表示：「這是日本刑事裁判史上受害者數最多的案件。」因此，檢方要求判處死刑。而辯方則以青葉被告嚴重的妄想性障礙為由，主張他處於心神喪失或心神耗弱的狀態，要求宣告無罪或減輕刑罰。

根據起訴書，青葉真司於2019年7月18日上午10時半左右從京都動畫第1工作室正門進入，向員工潑灑汽油並且點燃、焚毀建築物，70名在工作室內的職員中造成36人死亡、32人重傷。