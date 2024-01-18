新北市1名吳姓男子是南京醫藥大學學士，明知自己未取得合法醫師資格，假傳統整復之名，對不特定民眾從事問診、把脈、身體檢查及開立藥物等醫療行為，2020年間1女子因調理婦科與丈夫前往就診，1周後女子帶著小孩再度前往回診，吳男見女子單獨就診竟色心大起，假借觸診摸女子上胸部，女子的小孩好奇偷看目擊過程，女子因此提告請求精神撫慰金100萬元，法院審理後認為吳男應給付原告40萬元。

原告主張，被告明知自己未取得合法醫師資格，竟基於擅自執行醫療業務之犯意，自2018年間起，在其位於新北市住處，假傳統整復之名，對外為不特定民眾從事問診、把脈、身體檢查及開立藥物等醫療行為，並收取每次300元至1000元不等之報酬，而以此方式擅自執行醫療業務。

原告為調理婦科等病症，於2020年10月30日偕配偶一同前來應診，2人經被告把脈後，由被告開立藥粉處方1罐交2人攜回服用，並分向2人各收取1000元報酬。迨同年11月7日晚間，原告為持續調理婦科病症，帶著3名幼童再度前往就診，詎被告見原告未有老公陪同，認有機可乘，竟基於強制猥亵之犯意，於當日19時40分許，向原告佯稱腹部為觸診，原告遂依被告指引而仰臥在設於一旁之診床上。

被告為免女子的小孩目擊檢查經過，更刻意要求原告變更仰臥方向，隨即拉上圍簾，單獨1人對原告進行觸診，並要求原告將上衣向上掀，然被告並未診查原告腹部，反逕自伸手進入原告内衣中，持續按壓原告上胸部多次。

被告復即藉詞原告内衣有礙診查，要求原告解開内衣，原告為配合腹部診查，復勉為之，並同時以手遮擋自己胸部，然被告猶未診查原告腹部，反持續對原告胸部周圍繞圈按壓數分鐘之久，嗣另隨意擠壓原告上腹部後，而以此違反原告意願，對原告為猥褻之行為，嗣復另開立藥粉處方1罐交原告攜回服用，並向原告收取1000元報酬。2名幼童因好奇心作祟，悄悄掀開診間門簾偷看，恰巧目睹被告觸摸原告之胸部。

原告因被告之行為身心受創，精神上遭受極大打擊，需至精神科接受治療，經醫師診斷罹患廣泛性焦慮症，對於原告之生活造成極大困擾，請求精神撫慰金100萬元。

新北檢署檢察官提起公訴後，新北地院認被告所為係犯刑法利用醫療機會為猥褻行為罪；吳男上訴後，高院改判被告被訴強制猥褻部分無罪，惟經最高法院刑事判決撤銷發回，高院再改判被告犯利用醫療機會為猥褻行為罪。

法官審酌兩造之身分、地位、經濟狀況、學經歷、被告不法侵害情狀，及原告因本件侵權行為所受精神上痛苦之程度等一切情況，認原告請求被告賠償非財產上之損害即精神慰撫金以40萬元為允當，逾此部分之請求，不能准許。可上訴。

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