土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）本週三（24）表示，安卡拉和德黑蘭應加強合作，以促進該地區的發展和穩定，土耳其決心與伊朗達成近新台幣1兆的貿易目標，不畏制裁。談到加薩走廊時表示，終於看透了那些高喊「世界人權和民主」的人和他們的真面目。伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）則讚揚2國雙邊合作，並呼籲國際社會應切斷與錫安主義份子（Zionist）政權政經往來。

Erdogan welcomes Iran’s Raisi in Ankara today. Raisi postponed his visit to Turkey for two times since late last year pic.twitter.com/fY7XQuXdWo — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 24, 2024

土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）25日報導，艾爾多安在與伊朗總統萊希會晤後，在聯合新聞發布會上表示：「雖然有制裁阻撓，但我們並未終止，也不會停止與鄰國伊朗的經濟和貿易關係。」此前，兩國還簽署了10項協議。

2024年1月 24日，土耳其總統艾爾多安與伊朗總統萊希會晤。（路透社）

艾爾多安強調，改善雙邊關係不僅將有益於兩國，還將有益於整個地區。他指出，由於過去幾年中新冠疫情影響和（西方）對伊朗實施的制裁，雙方經貿往來有所減少，但他宣布土耳其「決心達到與伊朗300億美元（約9400億）的貿易目標。」

在邊境以及關務方面上，土耳其總統表示：「作為鄰國，我們特別重視邊境地區的活動和基礎設施，以促進我們與伊朗的貿易發展。開設新的關口也在我們的議程上，增加我們邊境省份經濟發展而努力建立邊境貿易中心的工作也正在進行中。」

根據土耳其商務部的數據，土國企業已經承攬了56個總價值達46億美元（約新台幣1441億元）的計畫。艾爾多安補充說：「儘管許多西方公司因制裁而撤離伊朗，但我們約有200家公司不畏困難，選擇留在伊朗。」並準備鼓勵企業擴大對伊朗的投資。

談到以色列與哈瑪斯的戰爭時，艾爾多安對於巴勒斯坦人的傷亡表示：「加薩人已成為歷史上的一場骯髒的暴行的受害者。」

他說：「在這個過程中，我們見識了那些教導世界人權和民主數十年的人的真面目。」

他強調土耳其的立場從一開始就很清晰：「在埃及的支持下，我們迄今為止已經派遣了17架飛機和5艘滿載人道主義援助物資的船舶。向該地區運送了超過30,000噸救援物資，包括26,000噸小麥，交給我們的加薩兄弟。」

他還強調：「我們支持在國際法領域採取的措施，以阻止以色列逃脫其所犯下的戰爭罪行。」他還稱：「將與伊朗全力以赴，阻止屠殺，建立停火，為該地區打開通往永久和平的道路。」

萊希則批評了美國對以色列的支持，以及聯合國等國際機構的「功能失調」。他表示：「在國際組織失去功能的時候，我們絕對需要努力爭取一個新的公正世界秩序。」

Upon opening the poetry book by renowned Iranian poet Hafez, #Iran’s president recited, “Be happy that the oppressor does not make his way home”. Then he said to #Turkish president that “God willing, the Zionist regime will end”. pic.twitter.com/SUdxNl5L4B — Iran Nuances (@IranNuances) January 24, 2024

他向國際社會強調：「切斷與錫安主義份子（Zionist）的政經關係將是制止這些錫安主義（Zionism）謀殺行為的威懾力量。」