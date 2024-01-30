為了審議台北市政府2024年度總預算，台北市議會臨時會30日針對遭暫時擱置的預算，包含北市警局監視器傳輸費、台北市立動物園預算案，以及台北國際潮流音樂節、YouBike前30分鐘免費等案進行政黨協商。其中北市警局傳輸費預算、第二預備金、住宅基金及第一魚類果菜批發市場工程及設備費用等4筆預算持續遭到擱置，31日上午10時再進行政黨協商。

蔣萬安30日中午也特別前往國民黨議會黨團說明，會後他表示，希望能在政黨協商之前與藍營議員們再次溝通、凝結共識，希望預算能夠順利過關。蔣萬安強調，大家都希望每個案子能夠深入討論，而不只是過水這樣過去，每個案子清楚了解每個議員他們的意見，局處虛心接受且仔細聆聽，所以討論的時間比預定的時間長。

而在歷經近3個小時的政黨協商後，北市警局傳輸費預算、第二預備金、住宅基金及第一魚類果菜批發市場工程及設備費用等4筆預算持續遭到擱置。

國民黨議會黨團書記長王欣儀表示，第二預備金部分，國民黨團與民眾黨團對於按照往年7.4億預算編列都沒有意見。不過民進黨團總召簡舒培則認為，前市長柯文哲任內曾用二備金補充教育基金，並且往年二備金都未用盡，因此提出應略為刪減4千萬預算。

第一魚類果菜批發市場工程及設備費用預算部分，民進黨與民眾黨都認為，市府不應以補助方式支付工程款，而是要讓批發市場的股東按照股份比例出資，因此該筆預算遭到擱置。

至於警察局網路傳輸費預算以及住宅基金，則是個別議員對於但書及預算使用方式有疑慮，因此認為應再進一步討論。目前預計31日上午10時再度召開政黨協商會議，若仍未能達成共識，預計於31日下午議會大會以表決方式處理。