國民黨立委王鴻薇今(30日)表態爭取進入財政委員會，並將提案廢除《預算法》第83條第1項第4款「不定期或數年一次之重大政事」，終止政府利用大開濫用特別預算方便之門。前中廣董事長趙少康指出，蔡政府8年提出13次特別預算案，共編列高達2兆4900億元，其中引用《預算法》第83條第4款提出的就有6次，金額1.17兆元！他期待上屆立院著重財政紀律的民眾黨能在野合作，重建政府財政紀律，為後代子孫看緊荷包。

「特別預算必須名實相符！」趙少康今(30日)在臉書發文表示，「國政改革比國會改革更迫切」是我在選後對民眾黨四項國會改革的回應，其中一項訴求就是藍白共同修訂《預算法》，從嚴、具體規定「特別預算」的適用條件，才能重建財政紀律，並防止債留子孫。

趙少康提到，國民黨立委王鴻薇、林思銘及新科立委張智倫提案修正《預算法》，就是要讓真正特別的支出，才能以特別預算方式處理。特別預算可以規避舉債上限規定，不受一般預算經常門必須收支平衡、不得移用歲計賸餘等財政紀律的約束，成為破壞收支平衡的破口，所以更需要花在刀口上，蔡政府卻把特別預算常態化，不只編列浮濫，還分顏色，民進黨執政的縣市「要5毛給1塊」，國民黨執政縣市卻「要1塊給1毛」。

趙少康指出，《預算法》第83條第1項規定，特別預算的編列時機包括：1.國防緊急設施或戰爭。2.國家經濟重大變故。3.重大災變。4.不定期或數年一次之重大政事。其中第4款成了民進黨浮濫編列特別預算的巧門，蔡政府8年提出13次特別預算案，共編列高達2兆4900億元，其中引用《預算法》第83條第4款提出的就有6次，金額1.17兆元！

「新會期國民黨立委席次增加，監督力道也必須提高！」趙少康強調，支持王鴻薇、林思銘、張智倫三位委員修改《預算法》第83條第1項、刪除第4款「不定期或數年一次之重大政事」的提案，才能杜絕民進黨濫編特別預算的弊端。

趙少康表示，民眾黨在上一屆立院特別著重財政紀律，遇上霸道蠻橫的民進黨，一點辦法也沒有，預算法這次修正，可以讓「特別預算」真正用在特別必需的非常用途，而不是為了綁樁巧立名目亂發錢，期待在野陣營合作，重建政府的財政紀律，為自己跟後代看緊荷包！