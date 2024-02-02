女星大S（徐熙媛）因20年沒換電話號碼，與舊愛具俊曄再度重逢、復合甚至閃婚，人生宛如浪漫的偶像劇。近日，小紅書網友公開一張大S、具俊曄與名製作人詹仁雄的合照，引起熱議；對此，詹仁雄被問到當時是否邀大S復出，他表示是一般聚餐。

小紅書用戶「參小姐」1月30日公開一張珍藏半年的合照，畫面中，47歲的大S笑容滿面、狀態絕佳，被形容大回春，丈夫具俊曄則穿著黑白條紋上衣，露出開朗的笑容，夫妻倆的後方站著名製作人詹仁雄，三人的氣氛愉悅。

根據《三立新聞網》報導，詹仁雄受訪表示，這是約一、兩年前拍的照片，被問到當時是否邀大S復出，他回應是一般聚餐，最近跟大S較少聯絡。

大S近年幾乎沒有公開露面，即便與前夫一家、葛斯齊、黃子佼等人爆發爭議，都只透過律師或經紀人回應。因此，這張成為大S難得露面的合照，大批網友除了盛讚她變美，也有眼尖的網友發現，大S原本在鎖骨刺的定情紋身「Remember Together Forever」已經不見了，胸口則有一個「K」字的草寫刺青，應是象徵老公具俊曄KOO的第一個字母，代表夫妻的感情堅貞不移。

另外，有網友挖出大S、具俊曄23年前談戀愛的照片，對比現在的同框照，驚呼大S幾乎沒有變，一樣甜美、溫柔，關鍵字「大S具俊曄23年前後合照對比」還一度登上微博熱搜，創下破億的閱讀量。