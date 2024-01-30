台北地檢署

民眾黨主席柯文哲去年競選總統期間，李姓男子在LINE群組轉傳柯文哲與2名辣妹合照，影射柯赴大陸與女性合照，遭檢舉涉嫌違反《總統副總統選舉罷免法》，台北地檢署認為，照片並非李男造假，李男僅是未加查證就轉傳，無法證實李男有散布錯假訊息的故意，李男罪嫌不足，30日將李男不起訴。

去年11月間，臉書社團及LINE群出現1張照片，柯文哲站在2名辣妹中間合照，並註明「去中國19趟 晚餐後甜點 任柯挑...」，柯文哲否認此事，並經事實查核中心證明原始圖片是網紅於2018年7月27日的大佳河濱公園電子音樂派對「Unite with Tomorrowland」上拍攝。

檢察官認為，這張假圖影射柯赴陸找辣妹，在李男轉傳前就已經在網路上流傳，並非李男製作改造，雖然李男在柯文哲與事實查核中心澄清後，仍未經查證就轉傳，但無證據顯示李男有犯罪故意，今不起訴李男。