台中市政府食安處因應年節抽驗肉品，其中抽驗到國產台糖安心豚梅花肉片(冷凍)產品，經檢驗驗出瘦肉精「西布特羅(Cimbuterol)」。新竹縣衛生局3日接獲通知，依據提供之下游業者資料竹縣有1家，立即啟動稽查，確認該販售架上及庫存均無該批產品。

衛生局長殷東成表示，食藥局提供的資料（2024／6／10、追溯號碼23121150490-52513），該局隨即到店家稽查，並未發現有上架及庫存狀況。此外尚隨機稽查部分商家均無該批產品，衛生局持續密切追蹤後續流向訊息，避免該問題產品流通市面，為民眾食品安全把關。

衛生局說明，「西布特羅(Cimbuterol)」為乙型受體素的一種，屬於國內農業部禁用藥物，因此在國內動物用藥殘留標準，「西布特羅(Cimbuterol)」為不得檢出品項。

食藥署指此起違規案件為近10年來第1次在市面上抽驗到瘦肉精，目前案件朝溯源、採樣複驗進行進一步原因釐清中。