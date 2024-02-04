台糖「安心豚」梅花豬肉片遭驗出含有「西布特羅」瘦肉精成分，涉違反食安法規定。基隆市衛生局除已確認基隆市各賣場並沒有該批肉品外，也自4日起，預防性下架包括全聯及國防部供應站所有相關的豬肉品，等待確認的調查結果。

基隆市衛生局長張賢政表示，3日接獲台糖安心豚梅花肉片（冷凍）可能含有瘦肉精成分的訊息後，便立即啟動調查，轄內24家全聯，1家歇業、1家過年後營業，其餘22家均無進貨該批產品；另，國防部福利站4家亦均無進貨該批產品。

該批豬肉產品為台灣糖業股份有限公司監製、屏東縣信功實業有限公司屠宰加工之「國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍）」。張賢政指出，根據前2日調查資訊，已知台糖有疑慮相關批號以南部及中部縣市為主，沒有進貨到基隆市。2月3日依據已明確有疑慮，及台糖自主預防性下架的為主，都已確認。

不過，考量3日晚間中央公布的陰性檢驗結果沒有釐清問題原因，在確認中央調查結果前，為避免消費民眾疑慮及業者困擾，基隆市4日起與其他縣市同步，暫時預防性下架全聯及國防部供應站所有「信功」處理的豬肉品，待確認調查結果。

基隆市衛生局3日派員至店家現場抽查，初步確認基隆市業者並沒有進貨該批產品，後續仍將持續追蹤。去年衛生局針對市售畜肉（豬、牛肉）進行萊克多巴胺快篩共計436件（豬肉297件、牛肉139件），快篩結果均為陰性。

基隆市衛生局持續關注源頭縣市及中央後續的檢驗及調查結果，期待儘速釐清，如果有發現新的問題發現或下架策略，也會隨時追蹤業者確實配合。