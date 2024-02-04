台糖豬肉驗出瘦肉精 蔣萬安：今起預防性下架同品項肉品 @ChinaTimes

台糖「安心豚梅花肉片」檢出瘦肉精「西布特羅」，台北市衛生局確認北市共5處下游，架上已無同批號產品，但抽驗3件不同批豬肉產品，檢驗結果最快年前出爐，台北市長蔣萬安今指出，為確保食安，今已要求台北市衛生局預防性下架同品項梅花豬肉品，確定檢驗結果合格才能上架，因負責加工肉品的廠商在台北市供貨量不大，他認為不會影響肉品價格。

台糖安心豚梅花肉片檢驗出瘦肉精，台糖推測是委外屠宰商屠宰其他業者豬隻時造成交叉污染，屏東縣衛生局3日前往加工廠查核，發現廠區環境衛生皆符合規定，信功則強調，瘦肉精不可能在生產過程出現，問題一定出在牧場端。

蔣萬安今早出席年貨大街榮濱商店街活動，他在活動前受訪表示，為確保食安，今已要求北市衛生局預防性下架同品項梅花豬肉品，待檢驗合格才能上架，且台北市在事發第一時間啟動稽查，發現北市共5處下游，實際查看後未發現架上有同批號肉品，但已抽取不同批號肉品進行檢驗，最快年前公布檢測結果。

媒體追問，年前是肉品供貨量最大的時候，是否會擔心價格受影響？蔣萬安強調，不會，因為北市掌握信功在台北市供貨量不大。