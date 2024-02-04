台中市食安處人員日前前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅，數值為0.002ppm，違反《食安法》規定。中市食安處人員日前抽驗情景。（本報資料照）

國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍）日前被驗出瘦肉精「西布特羅」0.002ppm，產品業者依《食安法》規定仍可提出複驗申請，不過中市衛生局4日表示，截止上午仍未接獲台糖公司申請複驗；另，經發局上午針對中市各公有市場豬肉攤商追蹤供應來源，均無販售台糖豬肉相關包裝商品，農業局也前往台糖畜殖飼養場擴大採樣檢測。

台中市食品藥物安全處4日表示，此次梅花豬肉片的瘦肉精檢驗，為依據衛生福利部2021年5月公告修正的「食品中動物用藥殘留量檢驗方法-乙型受體素類多重殘留分析」進行21項乙型受體素（含Cimbuterol）檢驗；經初驗檢出西布特羅，並進行多次複驗確認，均依程序進行重新取樣均質、檢驗分析，所得結果仍檢出西布特羅0.002 ppm，據以簽署報告，具有公信力及證據能力。

食安處表示，為進一步釐清案情，全案已移請源頭製造商（屏東縣）及產品責任商（台南市）縣市衛生局處辦，產品業者依《食安法》規定，仍可提出複驗申請。但截止4日上午，食安處仍未接獲台糖公司申請複驗，如正式接獲複驗申請後，也會邀請食藥署指導共同複驗，將於4個工作天內出具檢驗結果報告。

另，食安處於2022年3月即取得衛生福利部乙型受體素類項目認證，亦是衛福部食藥署畜肉動物用藥聯合分工的專責實驗室，均依照「檢驗機構實驗室品質基本規範」規定，執行檢驗、校正、品管及出具報告。

為讓民眾安心採買年貨，中市經發局4日上午針對各公有市場豬肉攤商進行調查，追蹤豬肉供應來源，均無販售台糖豬肉相關包裝商品。經發局長張峯源表示，台中市公有市場均為傳統市場，攤商販售的皆為溫體豬肉，現場無販售台糖豬肉；另市場內的豬肉來源均來自大安、南投及彰化3處肉品批發市場，而供應至批發市場的豬隻皆要求為瘦肉精零檢的國產豬。

農業局長張敬昌4日上午也親自率員至后里區台糖畜殖飼養場抽檢，農業局、動保處及中央畜產會現場採集豬隻血清、毛髮及飼料等檢體送實驗室檢驗，擴大採樣檢測確保消費者安全。