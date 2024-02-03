台糖豬肉被台中市衛生局超驗出有微量瘦肉精，各界仍一頭霧水，雲林縣肉品市場公司總經理黃加安表示，乍聽時嚇一跳，不過台糖算是公部門不太可能做這種事情，不過這次事件再度引起大家關切食品安全，釐清問題到底是怎麼發生的也是好的。

黃加安指出，台糖公司不太可能編列預算去購買瘦肉精添加物，員工也不可能做，「原則上應該不會」，但問題到底是怎麼發生的有待釐清。好幾年前台糖豬肉也曾被檢驗出有添加物，但台糖說明不可能自掏腰包去買來添加或注射。

黃加安說，乍聽到新聞也嚇一跳，擔心會衝擊到豬肉價格，畢竟豬肉是國人主要動物蛋白質來源。國人取得豬肉產品通路很多，包括傳統市場、全聯、超市等，雖不至於因單一事件造成恐慌，大家現在對食安的議題頗重視，多多少少會有一點影響。

關於養豬戶希望肉品市場擴大抽檢豬隻，黃加安表示，抽驗是縣府防疫所與防檢署執行，他們會不定期、不定時稽查，包括抽豬血，拔豬毛去檢驗。

他認為，藉由這個議題讓大家重視食品安全也是好的，政府開放瘦肉精豬肉進口，控管上最好要有明確標示，讓民眾來選擇，現在都沒有標示，要抽查才知道，對消費者而言比較吃虧，明確標示對消費者比較有保障。

雲林縣肉品市場公司3日平均交易價格每公斤約90元，維持平穩。

黃加安表示，豬肉價格由於仔豬育成率不佳，自去年6月中上漲以來，價格維持在高檔，雲林肉品市場拍賣最高曾達每公斤93元，台北市場甚至破百元，最近價格稍微回檔在90元左右。