以「森林旅宿」為靈感而打造的雲林縣古坑鄉樟湖十字關露營區去年啟用了，在雲林的蔚藍天空下，它如一座雅致的山野雅居，融入野奢露營的輕鬆風情，以全新的方式呼應雲林山野之美。

樟湖十字關露營區主打「只要人來就好」，完全免裝備，森林遊牧帳篷隨時可以進住，供應一泊三食，也提供架高式營位平台、平面式營位、預鑄式浴廁和帳棚式服務站等設施，輕輕鬆鬆感受雲霧山林中的奢華詩意。

以「森林旅宿」為靈感而打造的雲林縣古坑鄉樟湖十字關露營區。（圖／雲林縣政府、雲林縣議會提供）

從高處的平台俯瞰山脈美景，你可以和家人、朋友、甚至是愛人一同感受大自然的懷抱，沉浸在蟲鳴鳥叫中，一覺醒來就被雲霧繚繞和日出光影所包圍。

樟湖十字關露營區以低密度、低環境衝擊為開發前提，2022年6月動工打造，將自然美景和珍貴生態完美結合，2023年9月完工試營運，這座兼具環保與生態保育的野奢風情露營地，一啟用就成為人氣打卡景點，雲林縣議會所有議員感到與有榮焉。

住在樟湖山區可以一睹雲嘉南平原的百萬夜景，星空、雲海、日出的浪漫體驗一次滿足，周邊還有有天長瀑布、地久瀑布、靈泉騰蛟景點，就像是為遠來的旅人打造獨特而魅力的山野詩場。