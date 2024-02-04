國產台糖安心豚冷凍梅花肉片，傳出含有禁用瘦肉精，新北市衛生局為求謹慎另抽驗不同批號豬肉片檢驗乙型受體素，並預防性下架台糖豬肉片品項，但針對同屠宰場出品豬肉，衛生局說未接到通知，目前並無規畫介入，新北市長侯友宜則說，會為食安做嚴格守護。

台中市府上月15日抽檢台糖安心豚冷凍梅花肉片發現瘦肉精，依據產品號碼追溯，發現該產品已銷售於全聯，引發民眾恐慌，衛生局稽查結果並未發現該批有問題的產品。但為求謹慎，衛生局另抽驗不同批號豬肉片檢驗乙型受體素，並預防性讓業者自主下架相關產品，以確保食品安全，檢測結果則將在7號出爐。

至於台糖推測是委外屠宰過程感染瘦肉精，代工屠宰業者澄清不可能，台中市衛生局則說瘦肉精分布均勻，應非屠宰過程受感染，食藥署亦前往稽查屠宰刀具，證實未檢測出瘦肉精。新北衛生局說，因未接到相關通知，目前並無規畫介入。

侯友宜說，台糖產品檢出瘦肉精事件，第一時間新北就展開全力稽查，也全力在化驗當中，「會隨時不定期抽檢，也同時針對各地區有疑慮的全面性展開」，至於最近這段時間，已經全力在展開調查中，平常時間市府也都會做，希望為食安來做嚴格的守護。