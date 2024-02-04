新竹縣衛生局為守護縣民的腸道健康，即日起舉辦113年「大腸金礦篩了沒」守護腸道抽獎活動，新竹縣50歲至75歲縣民，每兩年可做1次免費糞便潛血檢查，只要1月1日起到10月31日，完成糞便潛血檢查即可參加抽獎。陽性個案遵從醫囑完成大腸鏡檢查者也能參加，11月7日以電腦隨機方式公開抽獎，將抽出51位幸運兒各贈送2000元禮券。

衛生局長殷東成指出，每兩年定期接受大腸癌篩檢，都可能是提早發現病兆的「黃金時刻」，而大腸癌是新竹縣十大癌症發生率第三名，也是十大癌症死因第三名，根據衛福部最新統計資料顯示，110年新竹縣民診斷為大腸癌個案共294人，相當於每1.2天即新增1名患者。

為提高民眾對腸道健康的關注，衛生局特別舉辦「大腸金礦篩了沒」守護腸道抽獎活動，同時宣導經科學實證研究顯示，定期接受免疫法糞便潛血檢查可減少29％晚期大腸癌發生率，且有效降低35％大腸癌死亡率，當檢查結果呈陽性，應進一步接受「大腸鏡檢查」，如發現瘜肉可取樣切片或直接切除。

衛生局指根據統計，糞便潛血檢查結果為陽性者，每2人就有1人患有大腸瘜肉，每22人就有1人確診為大腸癌，因為腺瘤瘜肉在早期都是悄悄成長，等到察覺時已是晚期甚至轉移，定期篩檢能早期發現癌前病變，就能有更完善的治療。

衛生局呼籲，民眾愈早進行大腸鏡檢查，罹患大腸癌的風險愈低。免疫法糞便潛血檢查為政府全額補助，攜帶健保卡至健保特約醫療機構或衛生所領取腸篩管，採檢時無須飲食限制，記得請避開痔瘡出血期及生理期，使用採檢棒刮取少量糞便檢體送回，約2個星期即可知道篩檢結果。