台糖「安心豚梅花肉片」檢出瘦肉精「西布特羅」，台北市衛生局確認北市共5處下游，架上已無同批號產品，台北市長蔣萬安今指出，為確保食安，今已要求台北市衛生局預防性下架同品項梅花豬肉品，確定檢驗結果合格才能上架。北市衛生局說明，已聯繫5處下游下架同品項肉品，全聯中心、北農及蜜鄰興隆店架上都已無販售。

台北市衛生局表示，北市共5處下游，包含台糖台北營業所、台北農產運銷公司、蜜鄰便利超市、台糖職工福利委員會及全聯福利中心，昨日稽查台北農產運銷公司及蜜鄰興隆店、全聯福利中心，架上都沒有同批號產品，但已抽驗不同批的「國產台糖安心豚梅花豬（冷凍）」，檢驗結果最快年前出爐。

為確保民眾飲食安全及消費安心，北市衛生局表示，今日聯繫上述公司預防性下架台糖「國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍）」同品項產品，如果抽驗產品檢驗合格，才能恢復上架販售，台北農產運銷公司、蜜鄰便利超市、台糖職工福利中心公司，皆允諾並已配合梅花豬所有批號產品預防性下架。

北市衛生局表示，今日也到全聯實業股份有限公司中山德惠分公司、台北農產運銷公司、蜜鄰興隆店查核預防性下架情形，現場架上都無販售台糖「國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍）」的任何批號產品。