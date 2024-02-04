台糖安心豚冷凍梅花豬肉片被中市府檢出含有0.002ppm西布特羅（瘦肉精），全台各縣市啟動稽查，台糖對外表示將申請複檢。國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨要跟人民站在一起，更批台糖驗出瘦肉精民進黨執政的縣市長卻「沒要沒緊」。

朱立倫、新北市長侯友宜今天到南投出席感恩餐會，朱立倫表示，民眾關心的所有問題，就是國民黨最大的工作，近來發生台糖豬肉驗出瘦肉精的事，只有國民黨執政的縣市長，全面總清查、預防性下架；民進黨執政的幾個縣市長卻「沒要沒緊」，國民黨只要執政一定跟人民站在一起。

南投縣長許淑華受訪指出，縣府第一時間收到消息立即清查肉片流向，並沒有查出這批肉片，台中市政府一向以嚴謹的態度面對食安，政府嚴格禁止台灣豬檢出瘦肉精，既被檢出瘦肉精，為了食安就需嚴格查清楚，避免有豬肉商偷偷使用混淆。

許淑華表示，南投目前沒有此批肉片，但仍會更嚴謹小心稽查，不希望引起民眾恐慌，但認為中央政府要有立即性動作，不能把問題丟給地方政府，中央要從源頭管控。