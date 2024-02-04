農曆新年即將來到，臺中市食品藥物安全處持續為民眾守護食品安全，讓大家開心過好年！

明察秋毫 確保肉品產地來源無誤

因應中央自110年元旦起開放萊劑豬肉進口政策，臺中市政府跨局處合作擴大豬牛肉品之查驗量能，確保肉品來源流向如實無誤。自110年至112年查驗已逾六萬件次，其中牛肉檢出萊劑超標1件，另182件檢出微量但符合限量標準，結果公布於「臺中食藥安智慧雲-食安GIS專區」及食安處官網，供民眾查詢。

稽查人員確認盒裝雞蛋標示與產地。（圖／臺中市食品藥物安全處提供）

揪出壞「蛋」蛋蛋的哀傷不再有

因應進口蛋食安事件，食安處迅速成立專案團隊，全面稽查524家蛋品業者，查獲4家違規業者，分別為1家倉儲資訊登錄不實、2家洗選蛋標示不實違規，1家未能依規提供蛋品流向，均予以重罰；另有2家使用進口蛋原料卻標示國產冷凍液蛋，已移請檢調單位偵辦。另在春節前啟動「春節複合式專案」針對年節食材、伴手禮、年貨大街、宴席年菜等網購及實體店家加強抽驗及稽查。

臺中食藥安智慧雲 掌握食品查驗結果更簡單

為讓市民可更快速掌握食安資訊，「臺中市食藥安智慧雲-食安GIS專區」網頁新增「關注議題專區」及「特色場域專區」等貼近民眾日常生活之主題式專區，市民可透過主題式分類檢索，更快速、完整掌握年節查驗結果，安心消費過好年。

今年春節，號召親朋好友一起前來臺中嚐美食，食安心，食安處祝您舞龍耀新春，福臨門戶。（臺中市食品藥物安全處廣告）