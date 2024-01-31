2024中臺灣元宵燈會展期將從2／16至2／25隆重登場，於全臺最大的都會公園─中央公園舉辦，佈展區域達15公頃。為迎接龍年，本屆燈會以充滿創意的「臺中龍賀」主題，巧妙運用臺語諧音「樣樣好」，傳達臺中樣樣好的美好生活意象，期盼帶給民眾一個平安喜樂、祥賀迎喜的龍年。

雙主燈再創巔峰 首創水上遊行機械花燈秀

中臺灣元宵燈會主燈再突破！繼2023年主燈機械創作大獲好評，榮獲美國繆思設計大獎（Muse Design Awards）「概念設計」及「照明設計」鉑金獎2項大獎，臺中市政府再度挑戰主燈秀創新，將主燈秀與水上遊行劇場相結合，中央公園水域化身成劇場舞台，舉身高度達12米、身長76米的巨龍在水中悠遊，隨音樂高潮，舞者搭配發光立方體展演，主燈後方正好映襯即將完工的臺中國際會展中心，呈現為臺中城市進步、一同祈福的意象。

此外，今年首創風格迥異的雙主燈區，將敦化路二段橋下打造成繽紛的夢幻世界，場景瞬間進入粉紅世界的馬卡龍燈區，路面上散落著甜點、糖果及蛋糕，還有可愛療癒的夾心動物，用甜蜜魅力給你心臟爆擊！8大必打卡燈區

重點搶先曝光

今年臺中市政府由5局處攜手共創8大亮點燈區，除了觀旅局的雙主燈區，還有「夢境森林」、「誰在呼攏」燈區，及民政局「Party All Night龍」燈區、建設局「龍之異次元」燈區、教育局「小小backpacker賞燈趣」燈區、農業局「翠谷之心」燈區，無論白天或是夜晚都超吸睛。

各式各樣的「龍」在燈會等你來發現！（圖／臺中市觀旅局提供）

「夢境森林」燈區以祥瑞的東方祥獸為主題，加入各種祝福元素，結合繽紛的燈光，營造出真實又虛幻氛圍；「誰在呼攏」燈區將有關龍的生物進行改造，以KUSO方式呈現各種形式的龍；「龍之異次元」燈區以四象「金、木、水、火」元素作為創作主題，使用科技手法及藝術創作呈現氣勢磅燈區，帶領遊客一探神祕世界的元素；「小小backpacker賞燈趣」燈區，融入中央公園場域之特色，打造出專屬的閱讀世界璀璨燈區；「翠谷之心」燈區結合地景地貌設計，打造獨特的花燈魅力；「Party All Night 龍」則以樂活城市為背景，展現臺中29行政區地方特色，歡迎大家一起 Party All Night Long！

多元燈會體驗 好吃好玩又有趣

2024中臺灣元宵燈會除精采的燈區展演外，臺中市政府每日更安排有主題市集、街頭藝人表演，開幕及閉幕當日也有豐富精采的音樂演出，為遊客創造多元的燈會體驗。臺中市政府誠摯邀請民眾共襄盛舉，同時建議大家善用捷運、公車、自行車等大眾運具深度體驗臺中山海屯都的精采魅力。燈會最新消息及臺中更多旅遊資訊歡迎上臺中觀光旅遊網查詢（http://travel.taichung.gov.tw）。（臺中市觀旅局廣告）