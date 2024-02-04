據香港《星島日報》報導，美國駐中國使館新聞發言人曾蕾秋，2日上傳賀龍年短片至社交網站微博，詢問中國網友兔年有哪些難忘的事情，意外引發海量網友湧入留言，抱怨A股狂跌，後悔沒買美股，令留言區變成大陸網友「救救A股」的許願池。

曾蕾秋在短片分享自己過去一年最難忘的5件事，包括美國總統拜登與中國國家主席習近平在美國舊金山會晤，以及多名美國高官與前飛虎隊老兵訪華等。她也請中國網友分享自己在兔年印象深刻的事情。

豈料短片一出，卻迅速成為網友的宣洩口，大量留言湧入，反應過去一年中國大陸的投資環境，抱怨A股不斷下跌，後悔沒有投資美股、美元，許多人更直接了當，在留言區向曾蕾秋呼籲「救救A股」。

報導稱，短片上架後，截至4日中午，已有2.8萬條網民留言。他們紛紛表示，「後悔一年前沒買入美元，卻買入了A股」、「我們是世界第二大經濟體，A股跌幅全球第一」、「美國股市遙遙領先，救援中國股市」、「你們能派幾個人過來接手A股嗎？他們實在搞不好了」、「這裡假的太讓人憋屈，特別是股市」、「幾億股民基民今天沒法過年了，年貨都買不起了」、「真XX諷刺，自己國家的官方評論區不能自由發言，來美駐華使館下面評論」、「疫情三年，都沒這樣絕望過」。

報導稱，大陸股市今年以來不斷下跌，即使官方出招救市，市場反應仍遠遜預期。A股2日再度大跌，上證指數一度跌破2700點關口，是2020年4月以來首次；深圳證交所成分指數也一度跌破8000點。