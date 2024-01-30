美股財報部分，市場預期Alphabet營收季增11％、獲利季增3％；微軟營收季減6％、獲利季減23％；超微營收預期季增6％、獲利季增10％，統一期貨表示，留意財報公布後可能對周三期現貨開盤造成顯著變動。

凱基期貨表示，從籌碼面來看，隨著富台指進行結算，外資在現貨買超力道降低僅有15.21億，此外期貨部分則是將大部分的多單出場，顯示外資短線上的樂觀情緒有所降低。

而散戶小台空單部分有稍微減碼，不過仍然還在超過萬口的水位。整體籌碼結構來觀察，外資偏多力道明顯降低，不過散戶仍然維持較高的空單水位，整體盤勢可能由原先強勁的多方盤勢，轉為震盪走高。

觀察台灣期交所內的商品報價，小臺指期下跌63點、電子期貨下跌4.35點、小電子期下跌3.65點、半導體30期貨也下跌17點、台灣50 ETF則是跌0.55點；而個股期貨方面，台積電期貨與小型台積電期貨業盤均下跌2元、報641元。

國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品全數同步下跌，美國道瓊期貨下跌45點，美國標普500期貨、那斯達克100指數期貨、美國費城半導體期貨分別下跌10點、52點、25點，英國富時100期貨則小跌7點，報7,656點。

商品期貨方面，黃金US期報價跌3.4點、台幣黃金期下跌22.5點，布蘭特原油期貨下跌2.5點，成交價暫報2,571.5點。