周二南韓KOSPI指數收盤下跌1.84點或0.07%，為2498.81點，結束此前連3漲的升勢。交易金額為適中的8.63兆韓元(約64.9億美元)。

外資和散戶總共賣出了價值1970億韓元股票，抵消了機構投資人買進1910億韓元股票。

追蹤華爾街的上漲，KOSPI指數在今天大部分交易時段都走高，但在交易時段接近尾聲時，跌至負值。投資人期待各大公司公布獲利報告，以及聯準會本周稍晚的利率決議。

Mirae資產證券分析師Kim Seok-hwan表示，在本周美國聯邦公開市場委員會(FOMC)開會前夕，投資者情緒傾向於觀望模式。

在首爾股市，藍籌股收盤表現參差不齊，漲跌不一。現代汽車跌2.86%，子公司起亞汽車也跌1.90%。

能源相關公司也下跌。主要煉油商SK創新下跌2.91%。公用事業公司韓國電力下跌1.61%，收於1.96萬韓元。

金融股和鋼鐵股則上漲。KB金融升0.54%，浦項鋼鐵漲1.30%。

韓元兌美元收在1329.4韓元，較前一天上漲6.30韓元。