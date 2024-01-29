東證一部指數晨收勁揚1.26%，為2529.20點。

能源股成為領頭羊。大宗商品交易商Trafigura旗下油輪在紅海遭到飛彈擊中，原油供應可能受阻的預期帶動油價走高，受此激勵，油氣公司Inpex上漲3.78%，在日經指數中漲幅排名第二。

東證一部33大類股以礦業股漲3.43%，表現最佳，其次石油煤炭類股漲3.25%。

日圓走軟有利於出口類股，本田汽車和豐田汽車早盤分別上漲3.85%和3.16%，在東證指數前30大核心股票中漲幅最大。

中國證監會進一步收緊融券交易，宣布自周一起全面暫停限售股出借。受此激勵，上證指數漲0.30%，恒生指數暫漲0.9%。

市場將密切關注本周的重大事件，包括美國聯準會將發布最新的貨幣政策決定，以及日本財報季登場。

Sumitomo Mitsui DS Asset Management首席市場策略師Masahiro Ichikawa表示，由於財報季即將開始，我認為我們必須等待，看看它們的表現如何。雖然結果是日股可能出現一些「起伏波動」，但日經指數整體上漲的趨勢應會保持不變。