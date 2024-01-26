經歷早盤的低迷後，周四泛歐Stoxx 600指數收盤上漲1.44點或0.3%，為478.53點。

周四的焦點是歐洲央行如預期，將利率維持在創紀錄4%高位，並重申了遏制通膨的承諾，但是沒有透露出政策官員正在考慮寬鬆政策的跡象。

儘管如此，市場仍聽到了ECB改變論調的跡象，並押注於未來即將降息。

歐元區基準的德國10年期公債殖利率在周四當天觸及近兩個月高位，之後有所回落，最後來到2.293%。

市場現在預期，ECB今年將降息130基點，低於兩周前的150基點。

如分析師預期，挪威央行也將基準利率維持在4.5%不變。挪威股市收盤上漲0.1%。

科技股領漲1.8%。半導體設備供應商艾司摩爾(ASML)繼續強勁上漲，升4.6%，報811.8歐元，股價收在當日最高，市值來到3100億歐元。

荷蘭股市也上漲1%，指數來到近兩年新高。

德國運動服裝製造商愛迪達(Adidas)上漲1%，激勵德國股市上漲0.1%。該公司原定三月公布財報，但交易員說，與分析師的會議有好消息。

諾基亞大漲11.2%，稍早該芬蘭電信設備供應商公布優於預期的第四季財報。

瑞士香水及調味品生產商Givaudan在公布年度銷售高於預期之後，股價上漲8.3%。