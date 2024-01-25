周四香港恆生綜合指數早盤漲128點或0.8%，為16028點。國企股(H股)升0.8%。科技指數下跌0.4%。

中國人行在周三宣布降低銀行存款準備金率2碼，為市場注入流動性。該措施同時激勵港股周三收盤大漲3.56%。

主要科技股漲跌不一，騰訊升1.1%，馬雲買股題材的阿里巴巴升0.5%，美團下跌1.7%，小米跌0.6%。

汽車股普遍下挫，蔚來跌7.2%，小鵬下滑5.9%，理想下挫4.8%，比亞迪跌3.3%，吉利汽車也跌2.2%。特斯拉公布財報，上季營收成長放緩，並警告今年銷售會更差。

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