特斯拉周一股價大漲4.2%，收在190.93美元，助馬斯克重新奪回世界首富頭銜。根據特斯拉向證交會提交年度10-K表，該電動車大廠預期2024年資本支出超過100億美元，且生產計劃已經列出了理應在明年發布的「下一代平台」。此外，有「女股神」之稱的方舟投資執行長Cathie Wood連續兩日加碼買進，亦給特斯拉帶來提振。

電池股LG Energy Solution稍早前漲近2%，其同業Samsung SDI目前漲0.92%，稍早前一度漲1.45%。電池材料大廠LG Chem和POSCO Holdings目前分別漲1.65%和2.25%。

南韓最大晶片廠三星電子目前跌0.81%，SK海力士暫跌0.37%。

在其他消息方面，南韓宣布，北韓周二向南韓西部海域發射多枚巡巡弋飛彈。

外資買超韓股808億韓元，連續第8日站在買方。

韓元漲0.31%，報1,331.6兌一美元。