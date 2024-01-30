周一泛歐Stoxx 600指數收盤升1.0點或0.21%，為484.84點。歐股在上周五一度觸及近兩年新高。

紅海局勢不安，美軍遭攻擊，原油價格上漲，推進油氣股上升1.0%。

在下跌的股票方面，電信股指數下挫0.8%。在券商下調評級之下，芬蘭電信公司Elisa暴跌4.5%。

銀行股也下跌0.5%，金融股跌0.4%。英國的施羅德(Schroders)大跌3.7%，此前法國巴黎銀行降級該英國基金管理公司的股票，傑佛瑞(Jefferies)也對施羅德的本益比感到擔憂。

投資人現在的焦點放在本周稍晚聯準會的利率決議，市場對暫停升息的押注，讓暫停幾乎成為定局。

在歐洲，歐洲央行(ECB)的下一步是降息，但政策官員對降息開始的時間點仍有分歧意見。

由於市場充分消化了歐洲央行4月首次降息25基點(1碼)的影響，歐陸的政府公債殖利率有所下降。

在個別股票表現方面，瑞士建築材料巨頭Holcim宣布，將分拆北美業務，在紐約上市，該業務估值可能達到300億美元。隨後，Holcim股價躍升4.7%。Holcim還任命了一位新的執行長。

拜耳(Bayer)下跌4.9%；該德國化工大廠在除草劑Roundup致癌的訴訟中，被勒令支付22.5億美元賠償金。

飛利浦股價下跌4.4%，該荷蘭健康科技公司與美國食藥署(FDA)就大規模召回呼吸器達成和解條款。

西班牙公路營運商Abertis就高速公路特許權，向西班牙政府提出40億歐元的求償，法院最新駁回了該訴訟。

Abertis的大股東ACS和Hochtief分別下跌10.0%和9.1%。