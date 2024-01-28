投資人預期，Fed將於今年春季開始轉向降息，部分原因是通膨降溫速度快於該機構預期。美國商務部26日公布，Fed偏好用來衡量通膨情況的2023年12月個人消費支出（PCE）物價指數年增率為2.6％，遠低於2022年底時的5.4％。至於扣除波動性較大的食品與能源項目，12月核心PCE年增2.9％，增幅創下2021年3月以來最低。
蒂米羅斯表示，核心PCE物價指數截至12月為止的三個月與六個月年增率分別為1.5％與1.9％，均低於Fed設定的2％目標。而正如芝加哥聯準銀行前總裁伊凡斯（Charles Evans）所說，六個月時間已經足夠長，能夠證明美國通膨已降至疫情前水平。
研調機構凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家杭特 （Andrew Hunter）指出：「一切跡象顯示通膨朝著2％方向回落，Fed官員沒道理繼續將利率維持在5.5％高檔，他們自己也承認此水平限制經濟成長。」
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