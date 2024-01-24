24日美元指數一反前兩個交易日上揚0.26％的升勢，跌0.42％降至103.08。美元指數23日觸抵103.82的6周高點，但市場對Fed提前降息的預期轉冷，該指數今年來漲幅不到2％。

據《路透》1月16日至23日的調查結果，123位受調經濟學家一致表示，Fed在1月31日的政策聲明，將持續讓基準利率停在5.25％-5.5％水位。

《路透》調查顯示，多達86位受訪專家預期降息時機落在第二季，將降息時間點押在6月的最多，占比達45％（55人），31人預估5月。而預測3月降息的僅16人，其餘21人預期今年下半才會降息。

回顧《路透》在Fed去年12月例會前的調查，超過5成（51％）受訪者認為，Fed今年上半不會降息。

自去年9月起，經濟學家普遍預測Fed扣降息板機的時間在今年中。然而12月例會Fed主席鮑爾暗示今年至少降息3碼後，市場興沖沖預期最快3月降息。

但近來數據反映美國經濟仍強韌，此外Fed官員最近相繼發聲，對市場提早降息的期待潑冷水，3月降息機率已由高達90％大幅滑落，市場交易員改押5月降息。

根據聯邦基金期貨報價，3月至少降息1碼的機率，從1個月前的88％驟降到41％。而3月例會Fed按兵不動的可能性，由一周前的19％升破5成達54％。

《路透》調查另顯示，經濟學家對Fed今年降息幅度的預估，比起市場更貼近Fed利率點狀圖預測。將近60％（72人）受調者預期，Fed今年最多降息4碼，少於市場目前預估的5碼，市場一周前還預期降幅有6碼。

加拿大道明證券（TD Securities）首席美國總經策略師穆諾茲（Oscar Munoz）指出，儘管美國通膨壓力逐漸減輕，近期內Fed貨幣政策立場仍將趨於保守維持緊縮，因為要確認通膨最近降溫是否只是暫時性。