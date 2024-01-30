25歲日本女星新條由芽過去曾演出《3年A班-從此刻起，大家都是我的人質》、《魔進戰隊煌輝者》等劇受到關注，而在演藝事業起飛之際，她卻突然拋出震撼彈宣布離開經紀公司，同時退出演藝圈。

新條由芽29日深夜突在IG發文表示，今年3月將退出演藝圈，因考慮到未來的人生，才萌生引退的想法「我想進到社會去工作看看，經過長時間的思考和掙扎，做出了這個決定」。

她透露，當年是因擔任模特兒為雜誌拍攝，才加入現在的公司A Plus娛樂，她非常感謝公司願意給她機會「他們理解我不擅長在大眾表現的性格，總是溫柔地支持我，讓我不論是在藝人方面，或是個人方面都不斷成長，謝謝你們的支持，讓我可以做我能做的事情，我很高興成為A Plus的一員」。

然而，她也不忘感謝一路以來支持她的粉絲，她坦言，目前未來規畫還未明確，所以無法與大家訴說太多，自己會慢慢思考將來的路該怎麼走，最後她也提到官方IG也將在3月底關閉。

貼文曝光後，許多粉絲都感到震驚與不捨，但仍支持新條由芽的決定，也給予鼓勵「雖然無法再看到由芽了，但請繼續朝著自己的目標前進吧」、「即使引退了也要繼續閃耀」、「好不希望妳退出啊」。